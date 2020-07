Impfstoff wird bereits an Menschen erprobt

Das Rennen ist eröffnet: Zahlreiche Pharma-Unternehmen wetteifern aktuell darum, wer als Erster einen Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 auf den Markt bringt. Wie stehen Sie zu dem Thema? Würden Sie sich impfen lassen, sobald ein geeigneter Corona-Impfstoff verfügbar ist?

Über 160 Impfstoff-Kandidaten sind aktuell in der Entwicklung, 23 werden an Menschen erprobt. Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech gilt als einer der Favoriten unter den Forschungsunternehmen. Zusammen mit dem US-Konzern Pfizer haben sie mit Großbritannien eine erste Liefervereinbarung zu einem möglichen, sich gerade in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff geschlossen.

Trotzdem sind Zweifel angebracht, ob es in diesem oder auch im nächsten Jahr überhaupt einen erprobten Impfstoff geben wird. Als Faustregel für die Entwicklung von Impfstoffen gegen einen neuartigen Erreger gelten bislang zehn bis 15 Jahre.

Doch wie stehen Sie dazu: Würden Sie sich impfen lassen, sobald der Impfstoff auf den Markt kommt? Stimmen Sie bei unserem Voting ab!

Voting: Würden Sie sich impfen lassen, sobald dies möglich ist?

Voting Würden Sie sich impfen lassen, sobald ein getesteter und wirksamer Corona-Impfstoff verfügbar ist? 1) Ja 2) Nein 3) Ich weiß es (noch) nicht Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 22.7.20, 5-9 Uhr