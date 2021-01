Jeder Internetnutzer kennt das: Man möchte auf einer Webseite etwas nachlesen, bestellen oder einfach nur surfen – zack, taucht ein Pop-Up-Fenster auf mit Infos über sogenannte Cookies. Man soll entscheiden, welche Daten die Webseite von einem sammeln darf. Viele klicken unbekümmert auf "annehmen", doch wie riskant ist das eigentlich wirklich?

Unsere hr1-Kollegin Miriam Bott hat sich genauer mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, dass laut einer Forsa-Umfrage sogar jeder Zweite von uns beim Surfen im Internet ohne zu zögern auf "alles akzeptieren" klickt, sobald die Frage nach den Cookies aufploppt.

"Es gibt gute und böse Cookies"

Dabei ist das gar nicht so ungefährlich, da Cookies kleine Datensätze sind, die Infos über unser Surfverhalten sammeln. Und dabei gibt es Unterschiede zwischen "guten" und "bösen" Cookies: "Die Guten, das sind Cookies, ohne die würden die Webseiten nicht richtig funktionieren. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass Artikel im Warenkorb bleiben oder man nicht jedes Mal sein Passwort neu eintippen muss, wenn man sich mit seinem Facebook-Konto anmelden will", so Miriam.

Böse Cookies hingegen sind sogenannte Tracking- oder Analyse-Cookies, die auch Datenschützer beunruhigen. Solche werden von Werbefirmen eingesetzt, um über Jahre hinweg ein Profil über jeden einzelnen Nutzer zu erstellen. "Das geht so weit, dass die ziemlich genau wissen, wer man ist. Und dann erhält man Werbeanzeigen und Angebote, die perfekt auf einen zugeschnitten sind", warnt Miriam. Laut Verbraucherzentrale geht das manchmal sogar so weit, dass mit diesen Profilen dann sensible Daten wie Namen, Bankverbindungen und Telefonnummern verknüpft werden.

So können Sie sich schützen

Miriams Tipp: "Schauen Sie sich das plötzlich auftauchende Cookie-Fenster einfach etwas genauer an, bevor Sie alles akzeptieren. Nehmen Sie also bis auf die notwendigen Cookies alle Haken raus und speichern Sie. Meistens sind das nur zwei bis drei Klicks." Eine andere Möglichkeit ist, alle vier Wochen regelmäßig die gespeicherten Cookies mittels Browser-Einstellungen zu löschen, empfiehlt die Verbraucherzentrale.

Hier können Sie nachlesen, wie das geht: