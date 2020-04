Mit dem Beginn der Coronakrise mussten alle Touristen Sylt verlassen. Osterurlaube auf der beliebten Insel sind passé. Warum also nicht Online-Wattwanderungen anbieten, dachte sich Mandy Thieme und erklärt darin Schneckensex, Springtiden und noch viel mehr.

Der Wattführerin fehlen derzeit die Gäste, die sie sonst ins Watt führt und denen sie dabei alles Wissenswerte rund um die Gezeiten, Pantoffelschnecken und Wattvögel erzählt.

Wie heißen Wattwanderungen auf Twitter? "Twattwanderungen"

Also zeigt die 30-Jährige jetzt per Video das, was sie sonst bei Wattwanderungen macht. Sie erklärt den Lebensraum Wattenmeer und stellt die Tiere vor, die ihr dabei begegnen. Unter dem Titel "Twattwanderungen" kann man Mandy Thieme auf ihrem Twitterkanal "Watt'n Meer " oder auf Youtube unter "MandyMatz " bei diesen Ausflügen nun virtuell folgen.

Die Idee dazu hatte sie schon vor Corona. Doch als sie auf Twitter immer öfter von Menschen las, denen wegen Quarantäne und Kontaktsperre zuhause die Decke auf den Kopf fällt, schnappte sie sich ihr Handy und legte los. Getreu dem Spruch "Wat hat dat Watt, wat dat Watt nicht hat?" von Ostfrieslands Blödelbarden Otto, zeigt Mandy Thieme jetzt im Internet, was das Watt zu bieten hat: nämlich jede Menge. Sie erklärt anschaulich und mit einer Prise Humor, warum Vogelzählungen bei Springtiden durchgeführt werden, wie Pantoffelschnecken Sex haben und warum Miesmuscheln gar nicht mies sind.

Fachkundig und humorvoll

Sollte Ihr Osterurlaub auf der Nordseeinsel wegen Corona geplatzt sein - schauen sie doch mal auf einem der Kanäle von Mandy Thieme vorbei. Die studierte Dolmetscherin kam durch ihren Bundesfreiwilligendienst nach Sylt und lebt seit 2016 dort. Nach zwei Jahren in der Schutzstation Wattenmeer in Morsum arbeitet sie jetzt als Wattführerin am Erlebniszentrum Naturgewalten in List. Sie können sich also auf eine fachkundige Online-Führung freuen.

Hier geht's zu Mandy Thiemes erstem Twattwanderungs-Video:

Sendung: hr1 am Mittag, 2.4.2020, 12-15 Uhr