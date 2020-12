Anrufen und einen "hr1-Weihnachtsmarkt to go" gewinnen

Wir haben in Hessen einige uralte Traditionen und Weihnachtsbräuche, die bis heute praktiziert werden. Ein paar davon stellen wir Ihnen in den nächsten Tagen vor und zwar gemeinsam mit Ihnen! Kennen Sie die genannte Tradition? Dann rufen Sie uns an, erzählen Sie davon und gewinnen Sie unseren "hr1-Weihnachtsmarkt to go".

In Hessen gibt es die unterschiedlichsten Weihnachtsbräuche und nicht alle sind im ganzen Land bekannt. Wir möchten davon erzählen und benötigen dafür Ihre Hilfe: Die ganze Woche über, von Montag bis Freitag, berichten wir in hr1-Koschwitz am Morgen über eine ganz bestimmte hessische Weihnachtstradition.

Wenn Sie den Weihnachtsbrauch kennen, uns davon erzählen möchten oder vielleicht sogar eine schöne Geschichte damit verbinden, dann melden Sie sich doch bei uns. Sobald Sie den genannten Brauch hören, können Sie anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer: 069 155-1111.

Als Dankeschön fürs Mitmachen, schicken wir Ihnen ein paar typische Weihnachtsleckereien einfach direkt zu Ihnen nach Hause: Freuen Sie sich auf unseren kleinen, feinen "hr1-Weihnachtsmarkt to go". Mit Glühwein aus dem Rheingau, Lebkuchen, gebrannte Mandeln und Schokoladen bringen wir das Weihnachtsmarkt-Gefühl zu Ihnen nach Hause.

Montag: Heubündel-Tragen

An Heiligabend laufen die Kinder mit Heubündeln durch den Ort. Die sind bestimmt - natürlich - für den Esel im Stall vom Christkind. Kennen Sie die Tradition und wissen Sie, wo dieser Brauch bis heute praktiziert wird? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf!

Weitere Weihnachtsbräuche folgen im Lauf der Woche.

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 7.12.-11.12.2020, 5-9 Uhr