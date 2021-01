Zahlreiche Nutzer von WhatsApp werden seit Kurzem vom Messenger-Dienst dazu aufgefordert, die neuen AGB zu akzeptieren. Dies hat weitreichende Folgen, denn damit wird dem Unternehmen der lang ersehnte Datenaustausch mit Facebook ermöglicht. Wer die AGB nicht akzeptiert, kann WhatsApp ab dem 8. Februar nicht mehr nutzen.

Seit dem 6. Januar verschickt WhatsApp an alle Nutzer*innen sogenannte In-App-Benachrichtigungen, in denen die bevorstehende AGB-Änderungen angekündigt werden. Noch haben die Empfänger die Wahl: Entweder man akzeptiert die Änderungen sofort oder man verschiebt seine Entscheidung auf später.

WhatsApp setzt Nutzer*innen Pistole auf die Brust

Zu lange sollte man allerdings nicht warten, denn mit Wirkung zum 8. Februar 2021 treten die neuen Regelungen ohnehin für alle Nutzer*innen in Kraft - auch für diejenigen, die bis zu diesem Datum die AGB noch nicht akzeptiert haben. Das heißt, dass man die App nicht mehr nutzen kann, wenn man bis zum genannten Datum noch nicht zugestimmt hat.

Die Änderung der AGB besteht weitestgehend in der Regelung der Zusammenarbeit zwischen Whatsapp und Facebook, die somit verpflichtend festgeschrieben wird. Und diese Zusammenarbeit ist weitreichender als gedacht, wie man in den aktuellen WhatsApp-AGB nachlesen kann.

Anders formuliert darf WhatsApp also künftig alle Nutzerdaten an Facebook übermitteln - ganz ohne Hindernisse. Das Recht räumt sich der Betreiber übrigens für alle zu Facebook gehörenden Unternehmen ein, also auch für die Foto- und Videoplattform Instagram. Bei allen zu Facebook gehörenden Unternehmen bestand bislang die Möglichkeit, dem Teilen der eigenen Account-Informationen mit Facebook zu widersprechen. Diese fällt jetzt weg.

Was ist mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?

Zudem will WhatsApp im Zuge der neuen AGB auch rigoroser gegen "Spam, Bedrohungen, Missbrauch und Rechteverletzungen" vorgehen. Allerdings würde dies die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als Datenschutzfunktion aushebeln. Im harmlosesten Fall wird WhatsApp seinen Nutzer*innen dann zukünftig kontextbezogene Vorschläge machen und beispielsweise auf Kochrezepte hinweisen, wenn darüber in einer Nachricht gesprochen wird.

Es gibt viele Alternativen zu WhatsApp

Wem das alles nicht passt, der sollte sich schon mal so langsam nach ein paar Alternativen unter den kostenlosen Nachrichtendiensten umschauen. Wir haben Ihnen einige Vorschläge zusammengestellt:

Sendung: hr1, hr1 am Mittag, 7.1.2021, 12-15 Uhr