Auch in diesem Jahr gibt es in mehreren hessischen Städten "Weihnachtswunschbäume": An ihnen hängen Wunschzettel von bedürftigen Kindern. Pflücken Sie einfach einen Wunsch ab und erfüllen Sie einen Herzenswunsch - hier können Sie mitmachen.

Ein Weihnachtsbaum ist nicht nur Schmuckstück und Symbol - er kann auch helfen und Wünsche erfüllen: Das zeigen die "Wunschbaum-Aktionen" vieler hessischer Städte und Gemeinden. Das Prinzip ist einfach wie eingäng: Vereine, soziale Einrichtungen Vereine, Tafeln, Stadt- und Gemeindeverwaltungen stellen an belebten Plätzen einen Weihnachtsbaum auf.

Diesen können kleine und große Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, mit ihre Herzenswünschen bestücken, die sie auf Kärtchen schreiben. In der Regel sollten die Wünsche einen Gegenwert von bis zu 25 Euro haben. Wer einen Herzenswunsch erfüllen möchte, pflückt sich einfach einen Wunsch ab und liefern das Geschenk bei der entsprechenden Sammelstelle ab.

In diesen hessischen Städten können Sie mitmachen als "Herzenswunscherfüller*in":

Wunschbaum der Schwalbacher Tafel

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die "Wunschbaum"-Aktion der Schwalbacher Tafel . Ab Ende November hängen die Wunschzettel von etwa 400 Kindern der Tafel an den Wunschbäumen in verschiedenen Geschäften in Bad Soden, Schwalbach, Kronberg und Eschborn aus.

Online-Wunschbaum in Riedstadt

Der Wunschbaum steht in diesem Jahr nicht im Rathaus, sondern im Internet: Dort gibt es den Online-Weihnachtswunschbaum . Die Wunschzettel stammen von Mädchen und Jungen im Alter bis 18 Jahren, deren Eltern aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation nicht in der Lage sind, ihren Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Der Herzenswunsch des Kindes soll dabei einen Wert von 20 Euro nicht übersteigen.

Die entsprechenden Wunschzettel werden nur mit dem Vornamen des Kindes, dessen Alter und dem notierten Wunsch ausgehängt. Dabei stellt die Stadt sicher, dass nur wirklich hilfsbedürftige Kinder bedacht werden. Alle Familien der „Wunschzettel-Kinder“ leben in Riedstadt und haben die Einladung zur Teilnahme an der Wunschbaum-Aktion von der Tafel Riedstadt oder als Stadtpass-Nutzer erhalten. Die Anonymität und der Datenschutz sind in jedem Falle gewährleistet.

Wunschbaum-Aktion in Groß-Gerau

Auch in Groß-Gerau gibt es dieses Jahr so einen Wunschbaum. Seit Montag, 30. November, steht dieser im Stadthausfoyer. Dort hängen die Wünsche am Baum. Wer den Kindern eine Freude machen will, kann sie sich vom Baum pflücken.

Kinder-Wunschbaumaktion in Fulda

Der Wunschbaum ist im Kaufhaus Karstadt in der Fuldaer Innenstadt zu finden. Die Wunschbaum-Aktion wurde vom Fuldauer "Round Table" in Zusammenarbeit mit Karstadt ins Leben gerufen. Auch hier gilt ein Geschenkewert bis 20 Eurol. Im ersten Obergeschoss des Kaufhauses steht der Baum, an ihm dran hängen die sogenannten Wunschkarten, ausgefüllt von Kindern und Jugendlichen aus dem Schottener Soziale Dienste Haus, der Wohngruppe Lindenhof in Hünfeld und dem Haus am Kirschberg in Lauterbach.

Ein "Baum voller Herzenswünsche" in Marburg

Im Kaufhaus Ahrens steht der Wunschbaum für Kinder des Gertrudisheims – Kunden können den Heimkindern Herzenswünsche zu Weihnachten erfüllen.

Wunschbaum 2020 in Kassel

In Kassel wird die Wunschbaum-Aktion vom Jobcenter Stadt Kassel der Initiative "Goldmarie bei Forum Vita e.V." und von "Jumpers e.V." veranstaltet. "Kindern von alleinerziehenden und hilfebedürftigen Menschen einen Wunsch erfüllen", so lautet der Aktion von Mitarbeitern des Jobcenter Stadt Kassel, die dieses Jahr erstmals durchgeführt wird. Bis zu 500 Kindern von alleinerziehenden Kundinnen und Kunden des Jobcenter Stadt Kassel soll auf diese Weise ein kleiner Weihnachts- bzw. Jahresendwunsch (für ca. 20 €) erfüllt werden.

Hierzu wurden in den letzten Wochen bereits zahlreiche Alleinerziehende durch die Integrationsfachkräfte angeschrieben. Deren Kinder haben nun die Möglichkeit, auf den mitgeschickten Karten einen Wunsch einzutragen - natürlich können dies auch die Eltern tun, wenn es eine Überraschung bleiben soll.

Wunschbaum in Zwingenberg

Alle Jahre wieder – und daran kann auch die Coronavirus-Pandemie nichts ändern – gibt es in Zwingenberg die Wunschbaum-Aktion. Seit dem 28. November steht in der Apotheke Herms an der Bahnhofstraße wieder ein Weihnachtsbaum, der mit Wünschen geschmückt ist. Die bedürftigen Menschen, die dort einen Wunsch platzieren konnten, wurden – wie in den vergangenen Jahren - von der Stadt Zwingenberg und dem Arbeitskreis Asyl ausgewählt. Der Wert der Geschenke sollte maximal 20 Euro betragen.

Sendung: hr1, hr1 am Mittag, 2.12.2020, 12-15h