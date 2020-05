So knacken Sie den Zauberwürfel

Na, haben Sie es geschafft? Zugegeben, einen Zauberwürfel zu lösen ist gar nicht so einfach, gibt es doch immerhin 43.252.003.274.489.856.000 (in Worten: über 43 Trillionen) Kombinationsmöglichkeiten. Aber: Wir haben Lösungswege gefunden - für Anfänger und Fortgeschrittene.

In den 80er Jahren begann der Siegeszug des Zauberwürfels. Erfunden hat ihn der ungarische Bildhauer und Architektur-Professor Ernö Rubik, der vermutlich nicht ahnte, welchen Hype er mit seiner Erfindung auslösen sollte. Mehr als 350 Millionen Rubik's Cube sind weltweit bis heute über den Ladentisch gegangen und noch immer ist der bunte Plastikwürfel in vielen Haushalten zu finden. Nicht alle haben, wenn sie einmal so richtig verdreht wurden, zurück zur Ordnung gefunden. Zu zahlreich die Kombinationsmöglichkeiten, zu klein die Geduld.

Schritt für Schritt-Anleitungen

Im Internet finden sich zahlreiche Anleitungen zum Lösen der Würfel, vom Einsteiger-Niveau bis hin zu Fortgeschrittenen. Wir haben uns umgeschaut und einige Lösungswege für Sie herausgesucht:

In diesem Video wird Anfängern in sieben Minuten und sieben Schritten die Lösung des Zauberwürfels erklärt. Kleiner Tipp: Wem das zu schnell geht, der kann das Video auf halbe Geschwindigkeit stellen.

Sie können schon mehr? Um das nächste Video zu verstehen braucht es tatsächlich schon Erfahrung:

Bebilderte Anleitung im Internet

Die Anleitung unter cube3x3.com verspricht eine nachvollziehbare Lösung mit nur sechs Zugabefolgen. Diese sind nachfolgend Anhand von Abbildungen auf der Internetseite beschrieben.

Bild © cube3x3.com

Weltrekord im Speedcubing

Als kleiner Ansporn für Sie: Profis lösen den Würfel auf Zeit. Bei der ersten Weltmeisterschaft 1981 wurde ein mit Vaseline eingeschmierter, rund 40 Mal verdrehter Würfel in der Rekordzeit von 38 Sekunden gelöst. Das geht heute wesentlich schneller: Der aktuelle Weltrekord im sogenannten Speedcubing liegt bei 3,47 Sekunden und wird von dem Chinesen Yusheng Du gehalten.

Sendung: hr1, hr1 am Nachmittag, 5.5.2020, 15 Uhr