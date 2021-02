Der Lockdown geht in vielen Bereichen in die Verlängerung. Weitere Lockerungen stellte Ministerpräsident Volker Bouffier erst in Aussicht, sobald die Inzidenz landesweit unter 35 sinke. Doch wann passiert das? Ein Inzidenz-Rechner gibt eine klare Prognose.

Ausgehend von dem aktuellen Pandemiegeschehen berechnet das Programm des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung der Bundesrepublik Deutschland (Zi) ein Datum, an dem der Inzidenzwert von unter 50, beziehungsweise unter 35, erreicht wird. Prognostiziert wird dabei das weitere Infektionsgeschehen unter Berücksichtigung der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz sowie des aktuellen R-Werts.

Wie sieht es für Hessen aus?

Für Hessen wird das Erreichen der Inzidenz von unter 50 am 22. Februar vorausgesagt, die Zielmarke von unter 35 erreichen die Hessen laut Online-Rechner am 11. März 2021.

Einen Überblick der prognostizierten Inzidenzwerte aller Bundesländer sowie der einzelnen Landkreise finden Sie hier: Inzidenz-Rechner .