Foreigner, Rick Astley, Ina Müller: Die Liste der Künstler, die bei den hr1-Live-Lounges auf der Bühne standen, ist lang und prominent. 54 exklusive Konzerte fanden seit 2006 an besonderen Orten in ganz Hessen statt. Zum 15-jährigen Jubiläum der Live-Lounge widmen wir der Konzertreihe einen ganzen Tag in hr1 und suchen dazu Ihre Geschichten.

Am 19. Oktober 2006 ging es mit der Spencer Davis Group los. Es folgten Konzerte mit zahlreichen nationalen und internationalen Rock- und Popstars wie Udo Lindenberg, Kim Wilde, Chris de Burgh. Immer auch dabei: Die Hörer*innen von hr1. Denn die Tickets für die Live Lounges gab es nirgends zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen.

Wir suchen Ihre Erinnerungen und Fotos

Zum 15-jährigen Jubiläum der Live Lounge möchten wir deshalb Ihre persönlichen Geschichten und Erinnerungen hören. Welches Konzert haben Sie besucht? Welchen Star konnten Sie hautnah erleben, vielleicht sogar persönlich sprechen? Haben Sie einen Schnappschuss von Ihrem Live-Lounge-Besuch für uns?

Am Montag, den 18. Oktober 2021, feiern wir einen ganzen Tag lang den Live-Lounge-Geburtstag in hr1. Von 5 Uhr in der Früh bis Mitternacht blicken wir in jeder Sendung auf die Highlights dieser Konzertreihe. Und am Abend spielen wir in unserer gleichnamigen Show fünf Stunden lang die Musik aus 54 Live Lounges. Von A - wie Alannah Miles bis W - wie Wolf Maahn.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos und Geschichten, die Sie uns über dieses Formular zusenden können.

Formular Ihre ganz besondere Erinnerung an die hr1-Live Lounge Welche persönlichen Erinnerungen haben Sie an die hr1-Live Lounge? Foto hochladen Datei auswählen Kontaktdaten Vor- und Nachname* Telefonnummer* Straße und Hausnummer* Postleitzahl und Wohnort* E-Mail-Adresse* Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und bin mit der Verarbeitung einverstanden.* Ich möchte den hr1-Newsletter abonnieren. Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiere sie.* Message Zurücksetzen Ende des Formulars