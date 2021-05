Ein Grillmeister, drei hungrige Moderatoren und vier erlesene Grillrezepte, garniert mit vielen Profitipps. Diese Kombination verspricht einen außergewöhnlichen Feiertag am Feuer. Lernen Sie besondere Grilltechniken und Zubereitungsarten kennen. Hier finden Sie alle Zutaten und Rezepte!

Bier, best Buddies und BBQ – das ist die Formel, mit der nicht nur Männer den perfekten Vatertag umschreiben. Aber allen, die dieses Jahr auf das Treffen mit Freunden verzichten müssen, wollen wir mit unserer Grillparty Gesellschaft leisten. hr1 liefert nicht nur die passende Musik dazu, sondern auch superleckere Rezepte.

Schnell raten und sanft grillen

Ab 10 Uhr eröffnet Moderator Klaus Reichert die hr1-Grillparty. Bis 12 Uhr verrät der Moderator und Metzgersohn wertvolle Tipps und Tricks rund ums Grillen. Außerdem spielen wir "hr1-Merk-dir-das" – eine Schnellraterunde, bei der Sie einen praktischen hr1-Einkaufskorb gewinnen können.

Profitipps vom Grillmeister

Ab 15 Uhr übernimmt Moderator Jürgen Rasper die Pole-Position am Mikrofon - und sein Kollege Bastian Korff am Grill. Der Dritte im Bunde ist der BBQ-Experte Kai Menzenbach, der mit Bastian im Innenhof des Funkhauses am Dornbusch "auflegt": unter anderem saftige Steaks, feinsten Fisch und süße Toasts. Der Meister seines Fachs hat nicht nur einen Holzkohle- und Gasgrill mit im Gepäck, sondern auch interessante Zutaten, die man nicht unbedingt jeden Tag auf dem Rost hat. Und damit Sie alles Wichtige auf dem Zettel und am Start haben, verraten wir Ihnen hier schon mal, was wir für unsere hr1-Grillparty einkaufen und die Gerichte zubereitet werden.

Gegrilltes Tomahawk-Steak

Wie wär's mit einem gegrillten Tomahawk-Steak mit Knoblauch-Rosmarin-Butter? Tomahawk-Steaks, auch Steak Bone oder Prome Rib bone genannt, eignen sich wegen ihrer imposanten Größe hervorragend zum Grillen. Und man(n) sollte ordentlichen Appetit mitbringen. Denn ein Tomahawk-Steak bringt in der Regel zwischen 1 und knapp 1,5 Kilogramm auf die Waage.

Avocado von der Plancha mit Koriander-Tomaten-Gremolata

Eine Avocado von der Plancha mit Koriander-Tomaten-Gremolata ist etwa ganz Feines - für "Fleischpflanzerl" als Beilage sowie als köstliches Grillgericht für Vegetarier und Veganer. Für den frischen Geschmacks-Kick mit orientalischer Note sorgt in unserer Gremolata nicht wie üblich frische Petersilie, sondern Koriander.

Saiblingsfilet mit Dill-Senfglasur vom Zedernholzbrett

Fischfreunde kommen beim Saiblingsfilet mit Dill-Senfglasur vom Zedernholzbrett voll auf ihre Kosten. Bei diesem Gericht können Sie eine ganz raffinierte Grilltechnik für Fisch erproben - das sogenannte Plank Grilling, das "Plankengrillen".

Weitere Informationen Wer hat das Plankengrillen erfunden? Plankengrillen ist eine überlieferte Tradition der Ureinwohner an der amerikanischen Pazifikküste: Der Fisch wird dabei schonend gegart und das Holz gibt während des Grillvorgangs sein Aroma an das Gargut ab. Zum Plankengrillen eignen sich vor allem folgende - harzfreie und unbehandelte - Hölzer: Zeder, Erle, Kirsche, Apfel, Hickory, Ahorn und Weißeiche. Entsprechende Holzbretter sind im Baumarkt und im Grillfachhandel zu haben. Ende der weiteren Informationen

Dabei wird der Fisch auf eine Planke, einem circa ein bis zwei Zentimeter dicken Holzbrett, gelegt und auf auf dem Grillrost platziert. Diese Methode sorgt für eine besonders schonende und aromatische Garung im Grill. Für das Plankengrillen können ein Gasgrill, Elektrogrill oder auch ein Holzkohlegrill benutzt werden. Besonders eignen sich Modelle mit Deckel und integriertem Thermometer. Durch den Deckel bleibt die Hitze erhalten und das Raucharoma kann sich gut entfalten.

Achtung: Das Holzbrett muss vor dem Einsatz unbedingt gewässert werden. Ein bis vier Stunden sollte es vollständig von Wasser bedeckt sein. Die Wässerung sorgt dafür, dass das Brett nicht sofort beim Grillen anbrennt und das Grillgut vor dem Austrocknen geschützt wird. Bevor das Grillbrett mit Fisch, Fleisch oder Geflügel belegt wird, wird die Oberseite fünf bis zehn Minuten über direkter Hitze getrocknet, bis es knackt.

Als Nachtisch: French Toast mit Waldbeerengrütze

Auch Naschkatzen kommen auf unserer Grillparty nicht zu kurz. Für sie hat hr1-Grillmeister Kai Menzenbach ein herrlich süßes Dessert mitgebracht: French Toast mit Waldbeerengrütze. Der knusprige Toast mit Nougatfüllung und die fruchtig-frische Waldbeerengrütze sind einfach das i-Tüpfelchen auf dem Teller. Probieren Sie's aus - dazu passt ein Craft Bier mit fruchtiger Note oder ein frisches Bier vom Fass.