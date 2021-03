Die neuen Corona-Beschlüsse der Ministerpräsident*innen-Konferenz sorgen teilweise für Verwirrung: Gründonnerstag und Karsamstag sollen als sogenannte "Ruhetage" begangen werden. Aber was heißt das konkret? Peter Wedde ist Professor für Arbeitsrecht an der "Frankfurt University of Applied Sciences" und hat interessante Antworten parat.