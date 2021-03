Bildergalerie

1/11 | Vierbeinige Rasenmäher statt Unkrautvernichter In Freiburg und am Kaiserstuhl wird getestet, ob Winzer von Schafen profitieren: Etwa an Steillagen, wo Rebstöcke mühsam per Hand gepflegt werden müssen, kommen Schafe zum (W)Einsatz: Sie fressen die Blätter am unteren Teil des Rebstocks sowie (Un-)Kraut und Gräser am Boden. Dadurch werden die Rebzeilen gut durchlüftet, die Reben bekommen mehr Licht und es kann sich keine Feuchtigkeit im Blattwerk halten. Bevor die Trauben süß werden, müssen die Tiere aber wieder gehen. Der Stiftung "Naturschutzfonds Baden-Württemberg" fördert diese "ABM-Stellen" mit rund 380.000 Euro. Auf insgesamt vier Jahre ist das Projekt "Win-Win im Weinberg" angelegt. Bild © picture-alliance/dpa