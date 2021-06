Herzlich Willkommen zum neuen hr1-Showblog!

Lasst die Show beginnen! In unserem neuen Format auf der Webseite von hr1 bekommen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, ab jetzt in losen Abständen Einblicke in die Arbeit von "Koschwitz am Morgen". Spannende Geschichten, besondere Momente, skurrile Ereignisse - wenn im Studio etwas geschieht, das man auch gerne sehen möchte, wollen wir es hier zeigen.

Thomas zeigt sein altes Röhrenradio Bild © hr1

In dieser Woche verlosen wir bei hr1.de ein DAB+ Radio. Wenn Sie so ein schickes und transportables Teil haben möchten, müssen Sie uns nur ein Foto Ihres alten Radios schicken. So wie Thomas Koschwitz, der sich heute morgen mit seinem alten Röhrenradio hat fotografieren lassen. Das Radio gehörte seiner Mutter, die damit immer hr1 hörte. Heute benutzt Thomas es nur noch selten, da es nach dem Einschalten immer etwa eine halbe Minute dauert, bis ein Ton erklingt. Also - wenn Sie auch ein Foto eines alten Radios und sogar noch eine kurze Geschiche dazu haben - dann her damit. Mit etwas Glück gehört Ihnen dann schon bald ein hr1-Digitalradio.

