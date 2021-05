Endlich wieder ESC!

Tim Frühling in der Kommentatoren-Kabine des ESC in Kiew 2017. Bild © Tim Frühling (privat)

"This is hr1-Koschwitz am Morgen calling"! Das Moderatoren-Trio ist hochgradig im ESC-Fieber - allen voran Tim Frühling, der wahrscheinlich größte Fan des "Eurovision Song Contest" in Hessen. Unser Moderator freut sich riesig, dass der ESC nach einem Jahr Corona-Pause wieder stattfinden kann - diesmal sogar mit Publikum.

Tims ESC-Sternstunde

Was nur wenige hr1-Hörer*innen wissen: Tim war viele Jahre offizieller ESC-Kommentator. Und das kam so: 2009 schickte der NDR eine Nachricht an die ARD-Funkhäuser, dass Kommentatoren-Legende Peter Urban ausfällt. "Da hat meine damalige Kollegin aus der Musikredaktion fix zurückgeschrieben: 'Wir hätten beim hr einen, der das kann.' Und nach einem Bewerbungsgespräch in Hamburg durfte ich dann tatsächlich nach Moskau und den ESC für die ARD kommentieren", erinnert sich der hr1-Moderator.

In den Jahren darauf war Tim als Reporter fürs Radio in Oslo, Düsseldorf, Baku, Malmö, Kiew, Wien und Tel Aviv mit dabei. Von Lenas grandiosem Sieg bis hin zu "Germany, you received from the public votes....I´m sorry....zero points".

ESC 2021 mit Feldversuch

Nach einem Jahr Verspätung wegen Corona wird der 65. Eurovision Song Contest nun in der Rotterdamer "Ahoy Arena" ausgetragen - mit bis zu 3.500 Fans pro Show. In einem Feldversuch will die niederländische Regierung damit untersuchen, wie Großveranstaltungen mit Publikum unter Corona-Maßnahmen stattfinden können.

Die Halbfinalshows am 18. und 20. Mai überträgt der ARD Digitalsender ONE. Das Finale findet am 22. Mai 2021 ab 21 Uhr statt und wird im Ersten übertragen. Alle Shows werden auf eurovision.de live gestreamt. Für Deutschland startet der Hamburger Sänger Jendrik mit seiner Ukulele und dem Titel "I Don't Feel Hate".