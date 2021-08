Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die folgenden Teilnahmebedingungen für die Aktion "hr1-Hausparty" akzeptiert:

1. Die Teilnehmer*innen müssen das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

2. Der Gewinn beinhaltet: Eine Party-Ausstattung für eine private Feier für max. 25 Personen zu den folgenden Terminen und Konditionen: Enthalten sind Getränke (Softgetränke, Wasser, Apfelsaft, Apfelwein, Bier, Wein, Sekt), Catering mit kaltem und warmem Fingerfood sowie Snacks (eine Auswahl von Chips, Salzbrezeln) inklusive Lieferung, Auf-und Abbau. Außerdem die Bereitstellungund Bedienungeiner kompakten Musikanlage.

hr1 stellt dazu ein Rahmenprogramm:



•18. September 2021: Grill-Party (ersetzt das oben angegebene Catering, es muss vor Ort erlaubt sein, mit Holzkohle oder Gas zu grillen, sowie mit Elektrogeräten zu kochen, eine ebene Fläche von 40 qm muss für die Grillstation verfügbar sein, Entsorgung von glühenden Kohlen muss möglich sein)

•25. September 2021: Kabarett und Live-Musik mit Piano-Begleitung (E-Piano wird gestellt)

•02. Oktober 2021: Unterhaltung durch Mentalmagier Nicolai Friedrich

•08. Oktober 2021:Henni Nachtsheim und Thomas Koschwitz als Party-Gäste

•16. Oktober 2021: Musik von einem hr1-DJ, inklusive Licht und Beschallung

•23. Oktober 2021: Schwerpunkt auf Prosecco und Wein, begleitet von Simone Reuthal hr1 behält sich das Recht vor, die Gestaltung der Rahmenprogramme zu ändern.

3. Die Gewinne werden den Gewinner*innen von Dritten, nicht vom Hessischen Rundfunk bereitgestellt:



•BBQ Stores GmbH, Robert-Bosch-Str. 18, 63584 Gründau

•CHROMA Messer GmbH & Co KG, Richard-Sorge-Str. 66, 15745 Wildau

•Kelterei Heil OHG, An den Obstwiesen 2, 35789 Laubus Eschbach

•Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG, Rathenaustr. 54, 63263 Neu-Isenburg

•Privat-Brauerei Schmucker GmbH, Hauptstr. 89, 64756 Mossautal

•Weingut Peter Flick, Holger-Crafoord-Straße 4, 65239 Hochheim am Main.

Der Hessische Rundfunk übernimmt keine Haftung für die Beschaffenheit des Gewinns, insbesondere nicht auf Erfüllung, Schadensersatz oder hinsichtlich sonstiger Ansprüche wegen Rechts-oder Sachmängeln.

4. Der Hessische Rundfunk ist nicht Veranstalter der Hauspartys, dies obliegt allein den Gewinner*innen. Die Gewinner*innen, Gäste und sonstige Beteiligte nehmen an der Hausparty auf eigene Gefahr teil, der Hessische Rundfunk übernimmt keine Haftung. Der Hessische Rundfunk haftet auch nicht für die Durchführung der Party.

5. Die Gewinner*innen verpflichten sich, die 3G-Regeln einzuhalten, das heißt die Gäste der Party müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Die Gewinner*innen verpflichten sich die Einhaltung der Regeln durch die Gäste zu kontrollieren. Die Gewinner*innen verpflichten sich die jeweils aktuell geltenden Corona-Bestimmungen des Landes Hessen vor Durchführung der Hausparty zu prüfen. Sollten zum Zeitpunkt der Veranstaltung weitere Regelungen in Kraft treten, die strenger sind als die genannten 3G-Regeln, verpflichten sich die Gewinner*innen diese einzuhalten und die Einhaltung der Regelungen durch die Gäste zu kontrollieren.

6. Der Gewinn ist nur gültig, wenn hr1 diese vom/von dem/der Gewinner*in unterschriebenen Allgemeinen Teilnahmebedingungen vorliegen.

7. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung in Sachwerten des Gewinns sowie die Übertragung des Gewinns auf eine andere Person sind nicht möglich.

8. Eine nur vermittelte Teilnahme am Gewinnspiel unter Einsatz von Internet-Gewinnspiel-Suchmaschinen ist ausgeschlossen. Da diese die Plattform des Hessischen Rundfunks stark behindern, behält sich der Hessische Rundfunk die Möglichkeit einer Sperre gegen solche Internet-Gewinnspiel-Suchmaschinen vor.

9. Wurde der/die Gewinner*in im Wege eines Online-Votings ermittelt, ist der Gewinn ungültig, sofern sich später herausstellt, dass das Ergebnis des Votings auf einer Manipulation des Voting-Verfahrens beruht.

10. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer*innen einverstanden, dass der hr die von ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke und für die Dauer der Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Der hr wird diese Daten vertraulich behandeln und nicht unberechtigt an Dritte weitergeben oder für Werbezecke nutzen. In diesem Gewinnspiel werden die Daten der Gewinner*innen der Party am 18. September an den Gewinnstifter BBQ Stores GmbH, die der anderen Partys an den Gewinnstifter CHROMA Messer GmbH & Co. KG zur persönlichen Vorbesprechung des Caterings weitergegeben. Die Einwilligung zu der vorstehenden Datenverarbeitung kann jederzeit durch die Teilnehmer*innen widerrufen werden. Sie können außerdem die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten verlangen. Darüber hinaus steht ihnen das Recht auf Auskunft über die von ihnen gespeicherten Daten zu. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des hr, die unter https://www.hr.de/datenschutz/index.html eingesehen werden können. Darin enthalten sind sämtliche Informationen nach Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Den/die Datenschutzbeauftragten des hr erreichen die Teilnehmer*innen unter datenschutz@hr.de.

11. Der Hessische Rundfunk verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer*innen die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

12. Die Teilnehmer*innen und Gewinner*innen können in den Online-Angeboten, in Print, im Fernsehen und Hörfunk mit Bild und Ton –jeweils mit vollem Namen und Wohnort–veröffentlicht werden. Die Teilnehmer*innen und Gewinner*innen erklären sich damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton-und Bildmaterial im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet, ausgestrahlt und öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Der hr ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte ganz oder teilweise zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel auch auf Dritte (insbesondere andere Medienunternehmen) zu übertragen.

13. Die Teilnehmer*innen akzeptieren die "Bedingungen zur Einräumung der Nutzungsrechte am eingesendeten Material", sowie das "Bearbeitungsrecht", die den Teilnahmebedingungen als Anlage beigefügt sind.

14. Mitarbeiter*innen des Hessischen Rundfunks, deren Angehörige, die am Gewinnspiel beteiligten Preisspender*innen und deren jeweilige Angehörige sowie alle mit der Durchführung der Aktion beschäftigten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Angehörige in diesem Sinne sind Ehegatten, Lebenspartner*innen und Partner*innen nicht ehelicher Lebensgemeinschaften, Eltern, Kinder und Enkelkinder des/der Mitarbeiter*in bzw. der vorgenannten Partner*innen, Geschwister des/der Mitarbeiter*in bzw. der vorgenannten Partner*innen und Ehegatten, Kinder und Eltern der Geschwister.

15. hr1 behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anlage: Bedingungen zur Einräumung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte am eingesendeten Material an den hr/Persönlichkeitsrechte

Mit der Einsendung von Foto-, Audio-und Videodateien und ggf. zugehörigemText (im Folgenden "Material" genannt), stimmen Sie ausdrücklich einer unentgeltlichen Nutzung für alle Verwertungszwecke des Rundfunks, des Films und der audiovisuellen Nutzung zeitlich und räumlich unbeschränkt, insbesondere im Internetangebot sowie im Fernseh-oder Radioangebot des Hessischen Rundfunks (hr) zu und räumen dem hr die dazu erforderlichen Nutzungsrechte ein. Sie sind daher einverstanden, dass Material auch in jedweder technischer Form auf Abruf übermittelt und öffentlich zugänglich gemacht werden darf, insbesondere on demand im Internetangebot des hr, in der ARD-Mediathek, in den mit Senderkennung des hr bespielten Drittplattformen (bspw. hr-YouTube-Channels) sowie in ausgewählten sozialen Medien.

Steht Ihnen im Zusammenhang mit Ihrem Material ein Urheberrecht oder sonstiges Recht zu, so räumen Sie dem hr insoweit für Zwecke des Rundfunks, des Films und der audiovisuellen Nutzung zeitlich und räumlich unbeschränkt die nicht exklusiven Nutzungsrechte ein. Der hr ist berechtigt, die ihm gewährten Rechte ganz oder zum Teil auf Dritte zu über-tragen oder Dritten Nutzungsrechte zu bewilligen und einzuräumen. Sie garantieren, dass keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden und alle gezeigten Personen mit den Aufnahmen und deren Nutzung gemäß diesen Bedingungen einverstanden sind, sofern dies gesetzlich erforderlich ist.

Das Material darf nicht gegen Gesetze verstoßen. Soweit auf dem Material minderjährige Personen (unter 18 Jahren) abgebildet sind, benötigen Sie das Einverständnis von deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Sie garantieren, Inhaber*in sämtlicher für die vorgenannten Nutzungen erforderlichen Rechte am Material zu sein/oder über diese Rechte verfügen zu können und dass durch diese Nutzung keine Rechte Dritter verletzt werden. Sie versichern, dass die dem hr zugestandenen Rechte nicht mit dem Recht eines Dritten belastet sind und kein Dritter mit ihrer Wahrnehmung beauftragt ist.

Achtung: Minderjährige benötigen zur Einsendung von Foto-, Audio-oder Videodateien das Einverständnis ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Sie sind verpflichtet, den hr und alle, die Rechte von ihm herleiten, von jeglichen Ansprüchen freizustellen, die von Dritten im Zusammenhang mit ihren Verpflichtungen oder Gewährleistungen geltend gemacht werden sowie von den Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.

Bearbeitungsrecht

Der hr behält sich die Entscheidung über eine Veröffentlichung grundsätzlich vor. Das von Ihnen eingesandte Material kann jederzeit durch die Redaktion bearbeitet, z.B. geteilt, verändert, zur Herstellung eines Filmwerkes oder Audiobeitrages genutzt, gespeichert, archiviert oder ggf. gelöscht werden. Der hr ist nicht zur Nutzung des eingesandten Materials verpflichtet. Der hr ist berechtigt, jede Veröffentlichung mit Ihrem Namen zu versehen. Anonym eingesandtes Material wird grundsätzlich nicht veröffentlicht. Bitte senden Sie keine gewaltverherrlichende, pornografische, rassistische oder andere strafbare oder werbliche Inhalte ein. Für das Material übernimmt der hr keine Haftung. Im eingesandten Material enthaltene Meinungsäußerungen spiegeln nicht die Meinung des hr wider.