So kurz nach den Ferien sehnen wir uns doch alle wieder zurück in den Urlaub: freie Zeiteinteilung, ausschlafen und lecker Essen. Mit Sybille Schönberger und einer exotischen Note in ihren Gerichten holen wir uns ganz einfach diese Zeit zurück.

Download Download zum Download Sybille Schönberger: Garnelensuppe [Download ] Ende des Downloads

Mit der Bobo de Camarao – Garnelensuppe - entführt uns unsere Spitzenköchin nach Brasilien. Die Garnelen werden in einem Püree mit Kokosmilch, Kräutern, Ingwer und anderen feinen Zutaten gegart. Den fertigen Bobo kann man wahlweise dann als Suppe essen oder mit Reis servieren.

Download Download zum Download Sybille Schönberger: Burger mal ganz anders [Download ] Ende des Downloads

Mit einem fruchtigen Mango-Curry-Salsa auf unserem Burger als Grundlage zwischen Salat, Tomaten und feinem Hähnchenfleisch.

Download Download zum Download Sybille Schönberger: Honig-Chili-Banane [Download ] Ende des Downloads

Für unser Dessert brauchen wir Mini-Bananen, Honig, Chili und dunkles Schokoladeneis. Die exotische Note bringen Koriander und Kresse.

Starkoch Alfons Schuhbeck mit neuen Rezepten

Außerdem in der Sendung Starkoch Alfons Schuhbeck. Er stellt sein neues Buch "Mittelmeerküche" vor. Rezepte mit dem Geschmack des Südens.

Download Download zum Download Alfons Schubeck: Orientalische Pflanzerl [Download ] Orientalische Fleischpflanzerl von Alfons Schubeck Bild © ZS Verlag Ende des Downloads

Da werden Urlaubserinnerungen wach mit der Moussaka-Torte oder den orientalischen Pflanzerl mit Minze-Joghurt Dip.

Weitere Informationen Infos zum Buch Alfons Schubeck: "Schuhbecks Mittelmeerküche: Gesunde mediterrane Gerichte mit dem Geschmack des Südens"

Gebunden, 144 Seiten

ZS Verlag

ISBN 978-3965841710 19,99 Euro Ende der weiteren Informationen 19,99 Euro

Die exotische Note in hr1-Dolce Vita mit Sybille Schönberger, Alfons Schuhbeck und Bastian Korff.

Süßes am Samstag: Mango-Kokostörtchen

Download Download zum Download Catherine Jamin: Mango-Kokostörtchen [Download ] Ende des Downloads

Exotisch sind unsere kleinen Törtchen von hr1-Kontitormeisterin Catherine Jamin. Mit viel Kokos im Boden und in der Sahnecreme und fruchtigen Mangostücken. Ein Schuss Rum gibt den Törtchen den letzten Schliff für ein echtes Karibikgefühl. Und wer nicht genug von Kokos bekommen kann, der kann die Törtchen noch mit Flocken bestreuen. Kalt servieren!