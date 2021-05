"Für gekonntes Food Pairing braucht es Neugier, Experimentierfreunde und Kreativität", sagt unser Gastkoch Kevin Gedike, der Gewinner des "Next Chef Awards" von 2019. Er bringt Kombinationen von einfachsten Lebensmitteln auf den Teller, bei denen man sich auf den ersten Blick fragt, ob das wirklich geschmacklich zusammenpasst.

In hr1 Dolce Vita sprechen wir mit ihm über die Grundlagen von Food Pairing, was guten Geschmack ausmacht und über die Harmonie in Rezepten.

Die besten Rezepte von Kevin Gedike gibt’s jetzt in seinem aktuellen Kochbuch: "Geniale Kombinationen". Aus diesem haben wir für Sie ein paar köstliche Kombinationen ausgesucht:

Gebeizter Lachs mit Mango-Gurken-Capellini

Süß, sauer, salzig, scharf und würzig – das alles bringt Gedike im Rezept für den "Gebeizten Lachs mit Mango-Gurken-Capellini, kandiertem Ingwer und Koriander" zusammen. Wichtig dafür sind kräftige und aromaintensive Zutaten, wie Kräuter-Gewürz-Beize mit Limoncello und Zitrusfrüchten, Mango, Ingwer, Chili und Sojasoße. Das i-Tüpfelchen neben dem Geschmack ist die Konsistenz: zartes Lachsfilet und knackiges Gurken-Capellini.

Geniale Spinat-Käse-Roulade

Das richtige Aroma und die passende Textur machen die Spinat-Käse-Roulade einzigartig. Dazu kommen süße Datteln, leicht säuerliche Orangen, kräftige Minze und zart-nussige Mandeln – einen kleinen exotischen Touch gibt’s mit etwas Ras-el-Hanout, einer orientalischen Gewürzmischung.

Geniale Küche – Foodpairing mit Gastkoch Kevin Gedike und Bastian Korff.

Weitere Informationen Infos zum Buch Kevin Gedicke: "Geniale Kombinationen"

Gebunden, 192 Seiten

Verlag: Gräfe und Unzer

ISBN: 978-3833877674

Preis: 25 Euro Ende der weiteren Informationen

"Süßes am Samstag" von Sibylle Langner: Gesalzene Cheesecake-Creme

Auch bei unserem Rezept zum "Süßen am Samstag" treffen süß und salzig aufeinander. hr1-Konditormeisterin Sibylle Langner aus Neu-Isenburg schichtet Haselnussbiskuit, karmellisierte Schokolade, Himbeerkompott und gesalzene Cheesecake-Creme im Glas.

Unser Tipp: Frisch aus dem Kühlschrank serviert ist dieses Dessert auch perfekt für warme Sommertage.