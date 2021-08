Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten: Hier kommen die FAQ zu unserer neuen Herbst-Aktion "Die hr1-Hausparty".

Was ist genau im Gewinn enthalten?

Unsere Partner Chroma Messer, Kelterei Heil, Schmucker, The Lorenz Bahlsen Snack-World, Weber Original Store Gründau und Weingut Peter Flick stellen die Verpflegung für Ihre Party. Dazu gehört ein thematisch zum Abend passendes Menü mit Fingerfood oder kleinen Speisen. Außerdem Bier, Wein, Sekt, Apfelwein und Softgetränke sowie eine Auswahl an Snacks wie Chips, Laugenbrezeln oder Nüssen. Die Verpflegung wird direkt an die von Ihnen angegebene Adresse geliefert, die Durchführung des Caterings wird im Vorfeld noch einmal individuell besprochen und den Gegebenheiten angepasst. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Teilnahmebedingungen [PDF - 51kb] . hr1 ist zudem je nach Party-Paket mit Moderator*innen, Reporter*innen und/oder Gastkünstler*innen dabei und sorgt für die Unterhaltung Ihrer Gäste. Bitte beachten Sie, dass hr1 und unsere Partner nicht als Veranstalter auftreten, sondern Ihnen nur die oben beschriebene Ausstattung für ihre Party zur Verfügung stellt.

Kann ich selbst den Ort zum Feiern bestimmen?

Es steckt schon im Namen der Aktion: bei der hr1-Hausparty bringen wir die Party zu Ihnen nach Hause. Sie bestimmen also den Ort und die Umgebung, in der Sie feiern möchten, wir statten Ihre Party mit Verpflegung und Programm aus. Wichtig ist, dass die Partys im kleinen, privaten Rahmen bleiben müssen. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 25 begrenzt, bei der Location müssen Sie als Gewinner*in das Hausrecht haben, die Partys können nicht in öffentlichem Raum (z.B. einem Park) stattfinden. Zusätzliche Mietkosten für eine Location kann hr1 nicht übernehmen. Alle Gäste nehmen auf eigene Gefahr teil. Bitte haben Sie dabei auch Nachbarinnen und Nachbarn im Blick. Von unserer gemeinsamen Party soll sich selbstverständlich niemand belästigt fühlen. Vor dem Hintergrund der Pandemie ist es zudem ratsam, möglichst im Freien zu feiern oder in einem entsprechend der Anzahl der Teilnehmenden großen Raum mit ausreichend Möglichkeit zum Lüften.

Kann die Party nur am vorgegebenen Abend stattfinden?

Da wir im Vorfeld teilweise Gastkünstler*innen für Ihre Hausparty organisieren, sowie die Anlieferung der Verpflegung koordinieren müssen, geben wir den Veranstaltungsabend vor. Sie können gezielt um eine Party spielen, die terminlich für Sie am besten passt. Den Ablauf im Detail stimmen wir im Fall eines Gewinns aber selbstverständlich mit Ihnen noch einmal individuell ab.

Kann ich selbst auch eine Location zum Feiern organisieren?

Selbstverständlich. Bitte beachten Sie dabei aber, dass hr1 keine zusätzlichen Kosten für eine angemietete Location übernehmen kann und nicht als Veranstalter der Hausparty ist und somit auch keine Haftung übernehmen kann. Die Partys können nur im privaten Rahmen stattfinden, nicht im öffentlichen Raum.

Wie lange habe ich Vorlauf, um Gäste einzuladen?

Wir spielen immer eine Woche vor dem Partytermin um unsere Hauspartys. Die Termine, wann eine Party stattfinden soll und ab wann im Programm von hr1 um diese Party gespielt wird, können Sie diesem Artikel entnehmen. Sie wissen also sieben oder acht Tage vorher definitiv, ob Sie mit Ihren Gästen eine unserer Hauspartys feiern können. Ein paar Ihrer Gäste können Sie natürlich auch gerne schon vorwarnen, wenn Sie beim Spiel dabei sind. Schließlich ist es immer hilfreich, wenn Freundinnen und Freunde die Daumen drücken oder im Hintergrund unterstützen.

Habe ich höhere Gewinnchancen, wenn meine Party draußen stattfinden kann?

Vor dem Hintergrund der Pandemie ist es auf jeden Fall ratsam, wenn Sie Ihre Hausparty draußen stattfinden lassen können. Das kann auch der Balkon oder die Terrasse sein. Grundsätzlich hat die von Ihnen gewählte Location aber keinen Einfluss auf die Gewinn-Chance. Wenn es eine kleine Wohnzimmer- oder Küchenparty werden soll oder Sie einen Partykeller haben, ist das natürlich ebenso möglich. Bei einige Partys gibt es besondere Anforderungen, zum Beispiel für das Catering, die wir aber schon im Vorfeld mit Ihnen besprechen, wenn Sie für eine Spielrunde ausgewählt wurden. Dann können Sie sich als Gastgeber*in im Fall eines Gewinns auch ganz sicher auf einen tollen Party-Abend freuen.

Wie kann ich teilnehmen?

Am besten, Sie füllen das Kontaktformular in diesem Artikel aus. Alternativ können Sie uns auch eine Mail an studiomail@hr1.de schicken. Geben Sie bitte an, um welche unserer Partys Sie spielen wollen, wo und mit wie vielen Personen Sie feiern möchten. Wenn es eine besondere Geschichte zu Ihrer Party gibt, freuen wir uns natürlich auch, darüber zu lesen. Wichtig ist außerdem eine Rückrufnummer. Nach den Spielrunden in "Koschwitz am Morgen" nehmen wir Ihre Anmeldung auch gerne telefonisch unter 0800 – 155 11 11 entgegen. Wir bitten aber um Verständnis, dass derzeit durch die Abstandsgebote in unserem Studio nur eingeschränkt vielen Mitarbeiter*innen Anrufe entgegennehmen können. Aus allen Anmeldungen ermitteln wir per Zufall die Kandidat*innen, die um die Partys spielen dürfen und kontaktieren Sie in diesem Fall rechtzeitig telefonisch.

Wie genau kann ich die Party gewinnen?

Um jede Party wird eine Woche lang gespielt. Von Montag bis Freitag jeweils in unserer Sendung "Koschwitz am Morgen". Wenn Sie sich angemeldet haben und für eine Spielrunde ausgewählt werden, treten Sie gegen eine(n) andere(n) Hörer*in in einem Quiz rund um verschiedene Party-Themen an. Wer sich dabei durchsetzt, hat die Party für diesen Moment gewonnen. Allerdings muss der Gewinn bis zum Freitag verteidigt werden. Je nachdem, für welche Spielrunde Sie ausgelost werden, müssen Sie Ihre Party entweder mehrfach verteidigen oder Sie können sie auch mit etwas Glück direkt am Freitag mit nur einem Anlauf gewinnen. Je nach Spielsituation behalten wir uns vor, den Verteidigenden einen leichten Vorteil beim Quiz zuzugestehen.

Warum verlost hr1 in der Pandemie private Partys?

Nach vielen Monaten mit teils strengen Einschränkungen sozialer Kontakte wollen wir Ihnen mit den hr1-Hauspartys die Möglichkeit bieten, gemeinsam mit besonders wichtigen Menschen einen unvergesslichen Abend zu verbringen. Wir bewegen uns dabei bewusst im kleinen, privaten Kreis, um die Kontakte in überschaubarer Größe zu belassen. Alle Teilnehmenden des Abends, also Gewinner*innen ebenso wie Gäste, Mitarbeitende von hr1-Teams sowie unserer Partner verpflichten sich, die 3G-Regeln einzuhalten.

Welche Corona-Vorsichtsmaßnahmen treffen Sie bei den Partys?

Natürlich beobachten wir die Entwicklung der Pandemie und halten alle nötigen Hygienemaßnahmen ein. Zur Teilnahme ist es erforderlich, dass sich alle Teilnehmenden verpflichten, die 3G-Regeln einzuhalten (Genesen, geimpft oder aktuell getestet). Die Kontrolle der Gäste obliegt den Gewinner*innen. Die Gewinner*innen verpflichten sich, die jeweils aktuell geltenden Corona-Bestimmungen des Landes Hessen vor Durchführung der Hausparty zu prüfen. Sollten zum Zeitpunkt der Veranstaltung weitere Regelungen in Kraft treten, die strenger sind als die genannten 3G-Regeln, verpflichten sich die Gewinner*innen, diese einzuhalten und die Einhaltung der Regelungen durch die Gäste zu kontrollieren.

Ich würde gerne teilnehmen, mache mir aber Sorgen, wenn es um die Einhaltung der Corona-Regeln geht

Da wir nicht Veranstalter des Abends sind und uns in Ihrem privaten Raum bewegen, dürfen wir Ihnen die Kontrolle der 3G-Regeln leider nicht abnehmen. Unser Event-Team unterstützt Sie aber nach allen Möglichkeiten, damit alles den Regeln entsprechend abläuft. Wir stellen Ihnen bei Bedarf gerne Antigen-Schnelltests zur Verfügung und unterstützen bei ggf. notwendiger Kontaktverfolgung beispielsweise durch die Corona-Warn-App oder die Luca-App.

Was passiert, wenn es doch wieder strenge Kontaktbeschränkungen geben sollte?

Sollte die Party aufgrund von kurzfristigen Entwicklungen nicht wie geplant durchführbar sein, liefern wir Ihnen Essen und Getränke wie vereinbart. Auf das Rahmenprogramm muss in diesem Fall leider verzichtet werden.