Der neue hr1-Webradioplayer ist da! Dieser macht Ihren Lieblings-Stream nicht nur schicker, sondern ab sofort hören Sie hr1 live, zeitversetzt oder springen direkt zu verpassten Nachrichten und Beiträgen zurück. Wir zeigen Ihnen, was der neue hr1-Player für Desktop, Smartphone und Tablet alles kann.

Mit dem neuen hr1-Webradioplayer können Sie bis zu zwei Stunden im Programm zurückspringen – oder sich einfach dorthin schieben. Möglich macht das der neue Slider am unteren Rand der Seite. Schieben Sie den Slider einfach nach links, um zeitversetzt Radio zu hören. Wollen Sie wieder aktuell auf dem Laufenden sein und hr1 in Echtzeit hören, dann klicken Sie einfach auf den "Live"-Button.

Verpasste News und Beiträge gezielt herauspicken

Was in der Vergangenheit lief, zeigt Ihnen die Timeline, die Sie vielleicht schon aus der hr1 App kennen. Dort sehen Sie, was als nächstes im Radio läuft und welche Ihrer Lieblingshits in den vergangenen zwei Stunden liefen.

In der Timeline können Sie sich zudem auch ganz einfach verpasste Nachrichten und Beiträge herauspicken. Wollen Sie uns eine Nachricht schreiben? Dann geht das über unser Kontaktformular.

hr1 mit Windows Media Player & Co. hören

Sie können den hr1-Stream auch über alle gängigen Player abspielen, zum Beispiel "VLC Player", "Windows Media Player", "iTunes" oder über ein Streaming-Radio.