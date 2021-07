So schön und auch so nah. Viele Hessen entdecken ihre Heimat neu. Ob beim Wandern oder auf dem Rad, ob direkt vor der Haustür oder in einem anderen Winkel des Landes. Erzählen Sie uns von Ihren Lieblingsplätzen und machen Sie andere Menschen neugierig auf diesen Ort. In unserer Sommeraktion "Kennen Sie schon... mein Lieblingsplatz in Hessen".

Ab Montag, 5. Juli, rufen wir Sie täglich in "hr1 Koschwitz am Morgen" auf, uns Ihren Lieblingsplatz in Hessen vorzustellen. Erzählen Sie uns, was diesen Ort so besonders für Sie macht, schwärmen Sie in den höchsten Tönen davon und begeistern Sie uns mit der Geschichte, die Sie mit ihm verbinden.

Sie können uns Ihren Lieblingsplatz aber auch hier auf hr1.de verraten und ein Foto oder Video des Ortes hochladen. Gehen Sie einfach zum Formular am Ende dieses Artikels.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Hessen?

Der Lieblingsplatz von hr1-Moderatorin Simone Reuthal ist die Wasserskianlage Heuchelheim. Bild © privat

Ihr Lieblingsplatz kann praktisch alles sein. Die Parkbank mit der schönen Aussicht, der Wanderweg, der Steg an einem See, das Eiscafé. Einzige Bedingung: Er sollte öffentlich sein, damit ein jeder die Magie dieses Ortes erleben kann.

Der Lieblingsplatz von hr1-Moderatorin Simone Reuthal ist zum Beispiel die Wasserskianlage Heuchelheim.

Und so funktioniert unsere Aktion "Kennen Sie schon... mein Lieblingsplatz in Hessen": Die Art von Lieblingsplatz, die am Montag von einem Hörer oder einer Hörerin genannt wird, widmen wir eine ganze Woche. Berichten Sie uns zum Beispiel von einem See, möchten wir weitere Lieblingsplätze an anderen Seen kennenlernen. Am Ende der jeweiligen Woche präsentieren wir Ihre Geschichten und die schönsten Fotos auf hr1.de.

