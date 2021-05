Flunker-Olaf am Tag der Arbeit | Satire

Randale muss sein - steht ja auch so im Kalender. Der 1. Mai ist ein Kampftag. Also kann man das auch wörtlich nehmen. Endlich mal wieder was los auf der Gass. Ausgangsbeschränkung ist ja sowieso eher später.