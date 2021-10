Es gibt Texte, die begleiten einen ein Leben lang. Für mich ist der Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ ein solcher Text. Von ihm möchte ich heute sprechen. Und ich möchte andere an der Zuversicht teilhaben lassen, die in diesem Text steckt. Ja, vielleicht sogar Mut machen. Der Text beschreibt keine Idylle. Er spricht von Höhen und Tiefen des Lebens, die sich im Leben eines jeden einstellen können. Und gerade in solchen Situationen möchte er Mut machen.