„Lebe im Jetzt!“ Viele spirituelle Lehrer beantworten so die Frage, wie man glücklich werden kann. „Lebe im Jetzt, erlebe bewusst den Augenblick!“ Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Anke Jarzina von der katholischen Kirche in Wiesbaden erzählt in ihren Feiertagsgedanken davon, wie sie diese Weisheit in ihrem Alltag umsetzt und dabei Kraft tankt - und davon, warum ihr das heutige Fronleichnamsfest dabei hilft.