„Flutsommer, Klimakrise und immer noch Corona. Die Welt kann derzeit Angst machen. Manche sprechen von Apokalypse. So heißt das letzte Buch in der Bibel. Es ist erstaunlicherweise ein Hoffnungsbuch. Warum und was uns das heute bringt, beschreibt unsere Autorin Ksenija Auksutat in den hr1 Sonntagsgedanken.“