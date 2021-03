Krisen sind Wendepunkte im Leben von Menschen, in einer Gesellschaft. Das erleben wir in der Corona-Pandemie und in den Krisen der Kirche. Das Wissen um die Wendepunkte kann uns Hoffnung geben. Hoffnung, dass etwas gut werden wird. Um einen Wendepunkt geht es auch am Palmsonntag. Er weist uns darauf hin: Die Krise Jesu endet nicht in seinem Tod, sondern in der Auferstehung.