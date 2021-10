Was ein Friseurbesuch mit den großen Fragen des Lebens zu tun hat und dem Frieden unter den Religionen - darum geht es in den heutigen Sonntagsgedanken zum Sonntag der Weltmission. Nigeria ist im Fokus des Hilfswerks Missio. Menschen, die die Verständigung zwischen Muslimen und Christen leben, kommen zu Wort: ein Erzbischof und ein Emir, die Frauen vom Women’s Interfaith Council in Kaduna. Sie alles sind überzeugt: Frieden unter den Religionen ist möglich.