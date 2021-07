Sonntagsgedanken Sommerreihe (1): John Lennon - Stand by me

Am 11. Juli startet Pfarrer Hermann Trusheim die Sommerreihe mit seinen „hr1 Sonntagsgedanken“ zum Song „Stand by me“ von John Lennon. Haltung zeigen bedeutet für ihn: jemand anderem beistehen, zu ihm stehen, egal was ist.