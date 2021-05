Was finde ich gut an der anderen Kirche? Ein ökumenisches Gespräch

Was findet ein Protestant an der katholischen Kirche gut und was gefällt seiner katholischen Kollegin an der evangelischen Kirche? Darum geht es heute in den ökumenischen hr1 Sonntagsgedanken.