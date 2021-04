Was tun, wenn etwas falsch läuft?

"Es ist nicht leicht stillzuhalten, wenn du herausfindest, dass etwas Falsches vor sich geht." Das fand Cat Stevens vor 50 Jahren in seinem Song "Father and Son", das fand Martin Luther vor 500 Jahren. Das findet auch Stephan Krebs heute und fragt: Was tun?