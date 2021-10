Makellose Helden kann Volker Kutscher nicht ausstehen, als Rheinländer schätzt er den dortigen Quasi-Nationalsport "Durchwurschteln", und darum sind seine Figuren voller Ecken und Kanten. Der Krimiautor lässt sie in schwierigen Zeiten agieren, im Berlin der Weimarer Republik und in der Hitler-Zeit. Der Mann, der seine Puppen auf, am und im Vulkan der Zwanziger- und Dreißigerjahre tanzen lässt, war auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast im hr1-Talk.