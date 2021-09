Zweimal von der Schule geflogen, von ihrer Mutter geprügelt und beschimpft - die junge Isabel wollte raus aus der Misere ihrer Kindheit und Jugend: Mit 13 hatte sie ihren ersten Auftritt in einem Talentwettbewerb. Mit 19 belegte sie Platz drei in einem Nachwuchswettbewerb von Radio Luxemburg. Und 1984, mit 23, kam der Durchbruch mit "Verträumt" in der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck.