Wolfram Koch ist vor der Kamera und auf den Theaterbrettern einer der Vielseitigsten im Lande: Seine Bandbreite reicht vom Nazi-Schergen über Sancho Pansa bis zum katholischen Priester. Am bekanntesten ist er sicher durch seine Rolle als Hauptkommissar Paul Brix im hr-"Tatort". Im hr1-Talk aber erinnert er sich bei Uwe Berndt an seine erste "Tatort"-Rolle bei Radio Bremen, als Opfer, das in den ersten Sekunden erschossen wird: "Ich lag drei Tage tot auf dem Boden rum und habe im Schlaf mein Geld verdient."