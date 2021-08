Asib Malekzada und seine Verlobte haben es aus Kabul nach Deutschland geschafft. Der 33-Jährige wohnt und arbeitet in Kassel, die Hessenschau hat darüber diese Woche berichtet. Er wollte in Afghanistan seine Verlobte abholen. Pfarrer Martin Vorländer im hr1 Zuspruch über die Geschichte des Paares und was jetzt an erster Stelle in Afghanistan stehen muss.