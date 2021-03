Die Kilos müssen runter! In Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Autorin Simone Twents stellt sich der Herausforderung und sagt den Corona-Kilos den Kampf an. Dabei entdeckt sie zwischen Sport und ihrem Glauben ungeahnte Parallelen. Welche das sind, das verrät Simone Twents in ihrem heutigen Beitrag.