Wie geht's nach dieser Woche wohl Robert Habeck und Markus Söder - den Verlierern in der Kandidat*innenkür? Darüber denkt Autorin Pia Arnold-Rammé nach und erinnert sich daran, wie es ist, unterlegen zu sein. Vorschlag Anmoderation: Die Kandidat*innen-Suche bei CDU/CSU und den Grünen hat diese Woche die Republik bewegt. Auch unsere Autorin beim hr1 Zuspruch, Pia Arnold-Rammé von der katholischen Kirche in Frankfurt, beschäftigt das - und sie denkt am Ende der Woche darüber nach, wie es wohl den Verlierern geht.