Die erste Woche nach den Sommerferien ist geschafft! Am Montag war Schulanfang in Hessen. Das ist aufregend, besonders für alle Kinder, die neu sind in der Grundschule oder die die Schule gewechselt haben. Klar, wegen Corona ist noch manches anders als früher. Es war trotzdem ein guter Anfang, meint Schulseelsorger Peter Kristen aus Limeshain in seinem hr1 Zuspruch.