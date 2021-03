Ehrlich währt am längsten?

Ein altes Sprichwort sagt: ehrlich währt am längsten. Gründe für eine Lüge gibt es im Alltag viele. Warum Ehrlichkeit so schwierig ist, obwohl sie so erstrebenswert ist, darüber wundert sich heute Simone Twents.