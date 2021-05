Michael Collins, der frühere Astronaut der NASA, ist am vergangenen Mittwoch gestorben. Er wurde 90 Jahre alt. Mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin gehörte er zur Besatzung der Apollo 11. 1969 betraten seine beiden Kollegen als erste Menschen den Mond. Einer musste im Raumschiff bleiben - das war Collins. "Was ist Ihre stärkste Erinnerung an diesen Moment?", wurde er mal gefragt. "Aus einer so großen Entfernung auf die Erde zu schauen", hat er geantwortet. Was er da gesehen hat, darum geht es im hr1 Zuspruch von Anke Spory.