In diesen Tagen treffen sich tausende Teilnehmer*innen aus der ganzen Welt zur UN-Klimakonferenz in Glasgow. Die Entscheidungen dort sind von großer Tragweite für uns alle. Aber wir sind auch alle zum Handeln aufgerufen. Unserer hr1 Zuspruch-Autorin Pia Arnold-Rammé von der katholischen Kirche in Frankfurt hat sich Gedanken gemacht, was sie selbst tun kann.