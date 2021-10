Endlich wieder an die Uni - Zum Beginn des Wintersemesters in Hessen

Podcast Endlich wieder an die Uni - Zum Beginn des Wintersemesters in Hessen

Am Montag beginnt für alle Studierenden in Hessen das Wintersemester. Es ist ein besonderes: Nach drei fast ausschließlich digitalen Studiensemestern heißt es jetzt endlich wieder: Zurück an die Uni! Ein Großteil der Lehrveranstaltungen findet wieder vor Ort statt. Wieder echte Leute treffen, zusammen sitzen in der Vorlesung, im Seminar, im Labor oder in der Bibliothek. Und natürlich in Kneife und Café! Ein Grund, sich mitzufreuen, findet Pfarrer Johannes Meier aus Kassel im hr1 Zuspruch.