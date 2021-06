Gebet am Wegesrand

Podcast Gebet am Wegesrand

Ein herausforderndes Projekt an der Arbeit - und unverhofft kommt Gott ins Spiel. Muss ich mich wirklich entscheiden was ich Gott sagen will oder kann ich auch alle drei Möglichkeiten Ich danke … □ Ich bitte ... □ Ich schenke … □ ankreuzen? Überlegen Sie doch zusammen mit Autorin Simone Twents.