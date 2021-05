In Frankfurt ist Ökumenischer Kirchentag. Schon seit Donnerstag und noch bis morgen am Sonntag. Pandemiebedingt größtenteils digital. Aber nicht alles spielt sich allein auf dem Bildschirm zu Hause ab: Heute Abend gibt es Gottesdienste in Frankfurter Kirchen - nach allen Hygieneregeln natürlich. Das Besondere ist: Da sollen Evangelische und Katholische GEMEINSAM Abendmahl feiern, also Brot und Wein am Altar bekommen. Bislang verbietet das der Vatikan. Was passiert da also heute in Frankfurt? Eine kleine Revolution? Das erklärt Johannes Meier, evangelischer Pfarrer aus Kassel im hr1 Zuspruch.