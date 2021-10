Morgen ist wieder Halloween, also höchste Zeit, die Kürbislampe ins Fenster zu stellen und ein paar Süßigkeiten parat zu haben, falls morgen Abend kleine Gespenster an der Haustür klingeln und drohen: „Gib mir Süßes - sonst gibt’s Saures!“ Egal ob man Fan von Halloween ist - oder nicht: Dieser Tag des Gruselns passt ziemlich gut in diese Zeit, findet Pfarrer Johannes Meier von der Evangelischen Kirche in Kassel.