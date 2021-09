Als Tourist ins All und unsere Erde von oben bestaunen? Für vier Leute ist dieser Traum am Donnerstag wahr geworden. Sie sind mit dem ersten touristischen Flug in den Weltraum gestartet. Die Mission trägt den Namen Inspiration 4. An Bord der Milliardär Jared Isaacman und drei weitere Passagiere. Die Crew will Geld für die Krebsforschung sammeln und für die kommerzielle Raumfahrt werben. Wird der Weltraum jetzt das neue Mallorca und müssen wir wirklich bis ins All fliegen, um Menschen zu helfen? Das fragt sich Pfarrerin Pia Baumann aus Frankfurt.