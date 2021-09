Diese Tat hat diese Woche viele Menschen entsetzt: Ein Mann betritt heute vor einer Woche eine Tankstelle in Idar-Oberstein. Trotz der Bitte des Verkäufers weigert er sich, eine Maske aufzusetzen. Stattdessen ballt er drohend die Faust und geht wieder. Zwei Stunden später kommt er zurück. Und ermordet den jungen Kassierer gezielt mit einem Schuss in den Kopf. Auch Clemens Weißenberger von der Katholischen Kirche hat die Tat entsetzt - und er macht sich heute in seinem hr1 Zuspruch Gedanken dazu.