Morgen wird gewählt - in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Warum sie als Christin selbst wählt und zur Wahl aufruft, erklärt hr1 Zuspruch-Autorin Beate Hirt. Morgen wird gewählt - in Hessen auf kommunaler Ebene, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auf Landesebene. Viele Menschen haben bestimmt schon gewählt, auch wegen Corona gibt's mehr Briefwahl als sonst. Andere werden morgen wählen gehen. Aber es gibt auch etliche, die sagen: Ich gehe nicht wählen. Das Thema "Wählen gehen" beschäftigt heute auch Beate Hirt von der katholischen Kirche im hr1 Zuspruch.