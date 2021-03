In der Corona-Pandemie schwingen sich viele Hessen gerne aufs Rad, um bei frühlingshaften Temperaturen ihre Freizeit in der Natur zu verbringen. Fahrradhändler Christian Morgenroth aus Wiesbaden erlebt deshalb einen regelrechten Ansturm auf seinen Online-Radshop - im vergangenen Jahr wurden nach Schätzungen des Zweirad-Industrie-Verbands rund eine Million mehr Räder verkauft als in den Vorjahren.