Ein unvergesslicher Abend, ganz nah mit den liebsten und wichtigsten Menschen. Endlich wieder ausgelassen und unbeschwert gemeinsam feiern im kleinen Kreis und Corona-sicher. Wir haben Party-Pakete vorbereitet, die keine Wünsche offen lassen. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, nur noch Ihre Freunde einladen.

Mit tollen Menschen zusammen sein, essen, trinken, tanzen, quatschen - und das am besten bis in die frühen Morgenstunden? Gewinnen Sie die hr1-Hausparty! Zuhause im Wohnzimmer, auf der Terrasse, im Garten, im Vereinsheim oder im Betrieb? Mit den Lieblingskolleg*innen, den besten Freundinnen und Freunden, der Familie oder vielleicht auch der coolsten Vereins-Truppe in ganz Hessen? Alles ist möglich. Dabei feiern wir verantwortungsvoll unter Einhaltung der 3G-Regel.

Viele Promis und namhafte Partner sind mit dabei

Sie sagen uns einfach, wohin wir kommen sollen. Wir bringen alles mit, was Sie für einen perfekten Partyabend brauchen. Fernsehkoch Mirko Reeh und Grillmeister Kai Menzenbach vom Weber Original Store in Gründau sorgen für Gaumenfreuden.

Dank unserer Partner von der Kelterei Heil , Schmucker und dem Weingut Peter Flick gibt es Wein, Sekt, Bio-Bier, Apfelwein, Apfelsaft und Limo aus Hessen. Lorenz Bahlsen spendiert die Knabbereien. Der unvergleichliche hr1-Partysound ist selbstverständlich mit dabei. Außerdem hat jede hr1-Hausparty noch ein ganz besonderes Extra zu bieten, das Sie zur tollsten Gastgeberin oder dem tollsten Gastgeber in Hessen macht.

Das sind unsere sechs hr1-Hauspartys

1. "Das große Grillen" am 18. September

Was gibt es Schöneres, als an einem Spätsommerabend mit Freunden und einem Glas Bier in der Hand um den Grill herum zu stehen? Grillmeister Kai Menzenbach wird Sie und Ihre Gäste rundherum verwöhnen, während Sie mit Thomas Koschwitz über Gott und die Welt quatschen.

Zu gewinnen ab dem 06. September

Weitere Informationen Wichtige Zusatzinfos zur Grillparty Grillmeister Kai Menzenbach benötigt für die Grillparty folgende Dinge vor Ort:

220 Volt Steckdose

Nutzung der heimischen Küche

40 qm Nutzfläche in Ihrem Garten (Fläche sollte zudem eben sein)

Einfacher Zugang zum Grillplatz (Durchgänge mind. 1,50 m breit)

Feuerstelle o.ä. sollte vorhanden sein, um glühende Kohle zu entsorgen

Für den Hauptgang bitte Teller und Besteck zur Verfügung stellen Ende der weiteren Informationen

Videobeitrag Video zum Video hr1-Hausparty: "Das große Grillen" mit Grillmeister Kai Menzenbach [Videoseite] Video Grillmeister Kai Menzenbach freut sich auf Sie. Bild © Screenshot: hr1 Ende des Videobeitrags

2. Die "Pop-Piano-Party" am 25. September

Bar-Atmosphäre in Ihrem eigenen Wohnzimmer? Mit feinen, kreativen Häppchen und passenden Rheingauer Weinen? Dann kommen Sie voll auf Ihre Kosten, wenn Bastian Korff und Florian Ludewig bei Ihnen mit Piano und Kabarett-Programm vor der Tür stehen.

Zu gewinnen ab dem 13. September

3. "Magic Moments" am 02. Oktober

Lassen Sie sich und Ihre Party-Gäste von Mentalmagier Nicolai Friedrich verzaubern. Seine verblüffenden Tricks erleben Sie ganz nah und den charmanten Magier so persönlich wie nie. Auch bei dieser Party sorgen wir für ein leckeres Büffet und Getränke und David Ahlf bringt die passende Musik für den tollen Party-Abend mit.

Zu gewinnen ab dem 20. September

4. "Ein Hessischer Abend" am 08. Oktober

Sie lieben Handkäs, Aale Worscht und Grüne Soße? Dann warten Sie mal ab, was Fernsehkoch Mirko Reeh daraus für Sie zaubern wird. Dazu gibt es besten Apfelwein und Apfelsaft der Kelterei Heil. Und das Highlight: einmal ganz persönlich mit Henni Nachtsheim von Badesalz und Thomas Koschwitz babbeln.

Zu gewinnen ab dem 27. September

5. Die "Private Disco-Party" am 16. Oktober

Endlich wieder ausgelassen tanzen? Klar, mit uns! Niemand kennt schließlich den Soundtrack Ihrer Jugend besser als wir von hr1. Wir kommen mit unserem besten DJ zu Ihnen, mit jeder Menge Snacks und Knabbereien, einer ordentlichen Auswahl an Getränken und schon kann es losgehen.

Zu gewinnen ab dem 04. Oktober

6. Die "Prosecco-Party" am 23. Oktober

Wie lange ist Ihr letzter Mädels-Abend her? Starten Sie den Rundruf und laden Sie ein zu einem prickelnden Abend mit Winzer-Sekt, Fingerfood und einfach jeder Menge Spaß mit Ihren Freundinnen. Simone Reuthal freut sich darauf, Sie durch den Abend zu begleiten. (Übrigens: Männer dürfen sich natürlich auch bewerben.)

Zu gewinnen ab dem 11. Oktober

So gewinnen Sie die hr1-Hausparty

Machen Sie mit, beweisen Sie jeden Morgen bei "Koschwitz am Morgen" Ihr Wissen rund um das Thema Party. Können Sie die Dialoge aus dem Kult-Partyfilm "La Boum" auswendig mitsprechen? Wissen Sie, welches Ritual Udo Lindenberg vor jedem seiner Party-Konzerte unbedingt braucht? Sind Sie die Heldin, die eine Woche lang morgens jede Spielrunde gewinnt? Oder der freche Glückspilz, der im passenden Moment zuschlägt? Gewinnen Sie Ihre Party des Jahres und verteidigen Sie sie bis zum großen Finale am Freitag.

Wir spielen immer eine Woche vor dem Party-Termin, damit Sie noch genug Zeit haben, Ihre Gäste einzuladen. Die fiebern dann hoffentlich schon vor dem Radio mit und drücken Ihnen die Daumen.

Melden Sie sich einfach hier über unser Formular an:

Formular Die hr1-Hausparty: Gewinnen Sie die Party des Jahres Welche Party wollen Sie mit uns feiern?* Das große Grillen (18.09.2021) Pop-Piano-Party (25.09.2021) Magic Moments (02.10.2021) Ein hessischer Abend (08.10.2021) Private Disco Party (16.10.2021) Die Prosecco-Party (23.10.2021) Kontaktdaten Vor- und Nachname* Telefonnummer* Straße und Hausnummer* Postleitzahl und Wohnort* E-Mail-Adresse* Wo soll die Party stattfinden?* Mit wie vielen Personen rechnen Sie in etwa? (Max. 25)* Mir ist bewusst, dass alle Teilnehmenden die 3G-Regeln einhalten müssen* Hier können Sie Bilder Ihrer Location hochladen (kein Pflichtfeld) Datei auswählen Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und bin mit der Verarbeitung einverstanden.* Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiere sie. * Ich möchte den hr1-Newsletter abonnieren. Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiere sie.* Message Zurücksetzen Ende des Formulars

Wir wollen, dass Sie mit Ihren liebsten Menschen einen Abend ausgelassen feiern können. In diesen Zeiten geht das aber nur, wenn wir einige Regeln einhalten. Im Namen "Hausparty" ist schon enthalten, dass es sich um kleine Partys im überschaubaren Kreis von maximal 25 Personen handelt. Zur Durchführung der Party ist es außerdem nötig, dass alle Teilnehmenden ausnahmslos die 3G-Regeln einhalten, also geimpft, genesen oder aktuell getestet sind. Soweit es im individuellen Fall möglich ist, lassen wir die Partys draußen stattfinden (Balkon, Terrasse oder Garten).

Mehr Informationen finden Sie in den FAQ zur Aktion.