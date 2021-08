Zusammen mit den hr1-Hörern sucht hr1-Moderator Tommy Stärker Songs, zwischen denen es eine Verbindung gibt. Mal werden Songs zum selben Thema gesucht, Musik von ähnlichen Künstlern oder mal geben die Song- und Bandnamen die Verbindungen vor. Die hr1-Hörer stellen die Verbindung her, je ungewöhnlicher, desto besser. Eine immer neue musikalische Reise - und wir sind gespannt, wo es hingeht.

Ihre Ideen können Sie uns sonntags ab 19 Uhr schicken: per Mail, Facebook oder per Telefon!

Tommi Stärker und sein Team wählen ab 19 Uhr live Ihre besten Ideen aus und spielen die Musik. Nach 23 Uhr kommt immer eine Zusammenfassung mit den Höhepunkten des Abends. Und kurz vor Mitternacht gibt's das "letzte Lied", mit dem wir den Tag ausklingen lassen.

So können Sie mitmachen

Per Telefon: 0800 / 155 1111 (kostenfrei)

Per Mail: studiomail@hr1.de

Per Facebook: www.facebook.com/hr1

