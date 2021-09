Entdecken Sie zusammen mit Thomas Koschwitz und seinem Team geheimnisvolle und außergewöhnliche Orte in Hessen, die sonst nicht zugänglich sind und der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Wie das geht? Das erfahren Sie hier.

Wir schenken Ihnen einmalige und unvergessliche Einblicke in unser geheimnisvolles Hessen. Wollten Sie schon immer mal die Giraffen im Opel-Zoo in Kronberg füttern? Als Komparse neben Ulrich Tukur für den neuesten Wiesbaden-”Tatort” vor der Kamera stehen? Im Follow-Me-Fahrzeug über das Rollfeld des Frankfurter Flughafens fahren? Oder auf eine unvergessliche Entdeckungstour durch die verborgene Kasseler Unterwelt gehen?

Mitspielen und gewinnen

Dann spielen Sie mit! Sie müssen nur das geheimnisvolle Geräusch erraten, das wir Ihnen vorspielen – und sie gewinnen für sich und eine Begleitperson eine exklusive hr1-Tour mit unseren Moderator*innen zu einem ganz besonderen Ort in Hessen.

Unsere Aktion startet am Mittwoch, dem 15. September 2021, in hr1 Koschwitz am Morgen. Also schalten Sie ein! Die zu erratenden Geräusche können Sie sich dann auch hier auf hr1.de anhören.